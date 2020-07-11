عضو بمفوضية حقوق الانسان: الرواتب تصرف كل 45 يوماً و 42% من غير الموظفين مهددون بمعيشتهم !

2020/07/11 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم السبت، ان رواتب الموظفين في العراق تصرف كل 45 يوماً،...





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