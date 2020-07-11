وزير الثقافة ينعى رحيل الأكاديمي والسينمائي حسين السلمان

2020/07/11 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، السبت، رحيل السينمائي والأكاديمي حسين السلمان ا...





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