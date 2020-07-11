انفجار مدوي يهز العاصمة الإيرانية طهران

2020/07/11 | 22:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.وأضافت وكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن إدارة الإطفاء، أن شخصا أصيب في الانفجار الذي وقع في شارع سبالان.وقال جلال المالكي في هذا الصدد: "في حدود الساعة 21:04 تم الإبلاغ عن انفجار في منزل سكني إلى النظام الخامس والعشرين لخدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران".وأضاف أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في وقتسريع، مشيرا إلى أن "قوات الإطفاء أفادت بوقوع انفجار في قبو منزل قديم من طابقين تبلغ مساحته حوالي 60 مترا".وتابع قائلا إن "شابا وشابة يعيشان في هذا المنزل"، مبينا أن "الشاب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما تقريبا، أصيب بحروق شديدة نسبيا وتم نقله إلى مركز طبي".وأفاد المالكي بأن "رجال الإطفاء وعند وصولهم إلى الطابق السفلي كشفوا أنه تم تخزين العديد من إسطوانات الغاز في الطابق المذكور، بعضها يزن 5 كيلوغرامات، مشيرا إلى أن عددها "30.وقال متحدث باسم إدارة إطفاء طهران: "وفقا للتقديرات الأولية، ربما كان الشخص الذي أصيب في القبو يعمل مع هذه الأسطوانات، مما أدى إلى الانفجار".وأوضح المتحدث أنه من حسن الحظ لم يؤد الحادث إلى حريق، لكنه دمر جزءا من جدران الطابق السفلي والطابق العلوي.وفي إشارة إلى الحوادث التي وقعت مؤخرا بسبب إسطوانات الغاز، صرح المتحدث: "للأسف، في بعض المنازل، يقوم الناس بشحن هذه الإسطوانات بشكل غير آمن، وقد يؤدي ذلك إلى حوادث أوسع نطاقا".

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