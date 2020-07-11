2020/07/11 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان اليوم السبت، أنه تم إصابته بفيروس “كورونا”، وذكرت شبكة “تلفزيون ان دي تي في ” الهندية أنه جرى نقل أميتاب إلى المستشفى فور ثبوت إصابته بالفيروس التاجي.وكتب أميتاب “77 عاما” منشورا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قال فيه “ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى..أسرتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل ” أميتاب باتشان” إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل ” أميتاب باتشان” إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).