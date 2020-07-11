مسلحون يهاجمون شاحنات تنقل عجلات امريكية بين الديوانية والسماوة

2020/07/11 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هاجم مسلحون مجهولون قافلة مؤلفة من اربع ناقلات لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين الديوانية و السماوة..وقالت مصادر ان الناقلات التي يقودها سواق عراقيين، كانت محملة بأثاث وعجلات عسكرية امريكية، يتم نقلها من قاعة التاجي الى الكويت .وأوضح ان مسلحين يستقلون سيارات بيك اب أجبروا الناقلات على التوقف وانزلوا السواق ومن ثم […]

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