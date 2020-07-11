سلاح الجو الروسي يعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر اليابان

2020/07/11 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات تابعة لها اعترضت اليوم السبت فوق بحر اليابان في أقصى شرق البلاد طائرة استطلاع أمريكية كانت متوجهة نحو حدود البلاد.وذكرت الوزارة في بيان لها أن مقاتلات من طراز “سو-25 إس” و”ميغ 31 بي إم” أقلعت اليوم، بعد رصد هدف جوي كان يحلق فوق المياه المحايدة نحو […]

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