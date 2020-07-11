مسلحون يضرمون النار بشاحنات تحمل معدات اميركية جنوب العراق (صور)

2020/07/11 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مصادر امنية، اليوم السبت، قيام مسلحين بحرق ثلاث ناقلات تحمل سيارات عسكرية وبضائع اميركية على طريق الديوانية السريع.وقالت المصادر لـ”يس عراق”، إن “مجموعة مسلحة تستقل سيارة بيك اب اجبرت سائقي 3 شاحنات عراقية بالوقوف وقامت بحرق الناقلات وهي تحمل عجلات وبضائع ودعم امريكي ومن ضمنها همر عسكري وعجلات خفيفة تابعة […]

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