صحيفة قطرية: الاستثمار في الأردن آمن

2020/07/11 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت صحيفة الشرق القطرية بمناخ الاستثمار العقاري في الأردن الذي يوفر تسهيلات استثمارية مهمة للمستثمرين ورجال الأعمال القادمين من الخارج.وأكدت الصحيفة أن ما يجعل قطاع العقار في الأردن جاذبا للاستثمارات الخارجية، هو الإعفاءات الجمركية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وتوفير المناطق الاستثمارية الجاذبة، فضلا عن سهولة الوصول إلى صناع القرار.وقال المستثمر العقاري القطري […]

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