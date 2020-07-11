التحرش الجنسي، لماذا لايمكن لوم الضحية! - شيرين عبدالله

2020/07/11 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شيرين_عبدالله من ازقة افغانستان وشوارع واسواق المدن العراقية الى مدارس اثيوبيا والى استوديوهات هوليوود وقاعات البيت الابيض وغيرها تتعرض الفتيات والنساء يوميا الى اشكال من التحرش والتطاول الجنسي المخفية او العلنية مثل التعليق ،التصفير ،الملاحقة ،اللمس الغير مرغوب فيه، رسائل بريدية او الكترونية، والاغتصاب والاستغلال الجنسي...بينما توجد اسباب كثيرة تساعد على انتشار هذه الظاهرة كسيادة العادات والتقاليد الذكورية ......





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