أخطاء فادحة يجب تجنبها عند شحن الهاتف

2020/07/11 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأخطاء الشائعة التي يجب التوقف عن ارتكابها عند شحن الهاتف.وقال الموقع إن الطريقة الخاطئة التي تشحن بها هاتفك لا تؤثر على سعر فواتير الكهرباء وسلامتك فقط بل من شأنها أن تتلف بطارية الهاتف أيضا، بحسب عربي 21.وأضاف : من المعلوم أن عمر بطاريات […]

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