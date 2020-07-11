2020/07/11 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت تركيا، اليوم السبت، تسجيل 1016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1334 حالة شفاء من المرض.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1016 ليصل إلى 211981 حالة.ويشهد مؤشر الإصابات اليومية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل 1016 إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل 1016 إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).