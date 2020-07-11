زوجة الممثل الشهير ويل سميث تصدمه بالحقيقة.. وتكشف عن علاقتها بمغني راب

2020/07/11 | 22:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الممثلة جادا بينكيت سميث في برنامجها الحواري بموقع فيسبوك، في مصارحة مع زوجها نجم هوليوود ويل سميث، أنها كانت على علاقة مع مغني الراب أوغستوس ألسينا.وفي برنامجها “حديث المائدة الحمراء”، قالت جادا لسميث إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا.وقالت “كنا منفصلين.ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط […]

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