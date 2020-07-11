2020/07/11 | 22:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة في ذي قار تقرر فرض حظر جزئي للتجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في ذي قار تقرر فرض حظر جزئي للتجوال) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في ذي قار تقرر فرض حظر جزئي للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).