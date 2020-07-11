قائمقام قضاء الميمونة  في ميسان يقدم استقالته من منصبه

2020/07/11 | 22:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..قَدم قائممقام قضاء التابع لمحافظة ميسان صبري هاشم كاظم اليوم السبت استقالته على خلفية تردي وضع الكهرباء والخدمات.وقال كاظم في بيان مقتضب بالنظر للظروف الراهنة والواقع المتردي للخدمات وبالخصوص الكهرباء اقدم استقالتي،مشيرا إلى انه قد وجد عدم استجابة لحل الأزمة والمشاكل التي يعاني منها البلد.واوضح أن الاستقالة تأتي من أجل المحافظة […]

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