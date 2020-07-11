إيران تسجل 188 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/07/11 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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