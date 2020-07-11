الحشد الشعبي يفجر ست مضافات لـ”داعش” غرب كركوك

2020/07/11 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد فجرت قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي، السبت، ست مضافات لفلول “ داعش” الإرهابي غرب كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي عثرت على ست مضافات لفلول “ داعش” الإرهابي في سلسلة جبال كاني دوملان بقاطع الدبس غرب كركوك وأضاف، أنه تم ردم المضافات وتفجيرها.انتهى […]

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