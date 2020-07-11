برشلونة يفوز على بلد الوليد بصعوبة وينتظر تعثر الريال الاثنين

2020/07/11 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حقق فريق برشلونة اليوم السبت،( 11 تموز 2020) الفوزعلى بلد الوليد 1- صفر ، في لقاء جرى على ملعب ني...





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