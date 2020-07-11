خلية الازمة في ذي قار تصدر توجيهات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/07/11 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

أصدرت خلية الازمة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، حزمة جديدة من القرارات للوقاية من فيروس كورونا....





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