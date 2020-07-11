2020/07/11 | 22:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنغاريا تقدم مساعدات طبية الى العراق لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنغاريا تقدم مساعدات طبية الى العراق لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).