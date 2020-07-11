2020/07/11 | 22:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطهرت قوات الشرطة الاتحادية ،السبت ، 77 قرية ضمن عمليات ابطال العراق في ديالى .وذكر بيان لقيادة الشرطة، ان "قوات الشرطة الاتحادية طهرت 77 قرية ضمن عمليات ابطال العراق في ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تطهر 77 قرية ضمن عمليات ابطال العراق في ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تطهر 77 قرية ضمن عمليات ابطال العراق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).