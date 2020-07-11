2020/07/11 | 22:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب عبد القادر طارق عزيز يعود لفريق الطلبة قادما من النفط لتمثيله بالموسم المقبل لدوري الكروي الممتاز

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