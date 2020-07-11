“السعر على الخاص”.. حراك قانوني الأول من نوعه ضد “اخفاء السعر” في البيع الالكتروني!

2020/07/11 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رصدت الجهات المعنية في مصر، غرامات على معلني البضائع في حال عدم الكشف عن سعر المنتج، وحصره بـ”الخاص” أي في الرسائل الخاصة الالكترونية، ليكون اول حراك من نوعه ضد العادة التي يشكو منها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية، إن […]

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