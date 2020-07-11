برشلونة يتخطى بلد الوليد ويقلص الفارق مؤقتاً مع الريال

2020/07/11 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة واصل برشلونة مطاردة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه بلد الوليد 1-0، السبت، في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز أوساسونا على سلتا فيجو 2-1.وحسم برشلونة المواجهة بهدف وحيد سجله النجم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 15، ليرفع رصيده إلى 79 […]

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