تأملات في مسألة الدين والتدين - محمد زكريا توفيق

2020/07/11 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق قوة العقيدة الدينية الجبارة والميل للتدين, تقبع دفينة فى العقل الباطن للإنسان.



لا يستطيع مغالبتها أو الهرب منها أو التحكم فيها بسهولة.



الدين والتدين هما الشغل الشاغل لكل جماعة إنسانية.



وهما عصب الحياة والسلوك الاجتماعي فى بلادنا, وبقية بلدان العالم، في الماضي والحاضر.



بدأ من إنسان الغابة, إلى أرقى المجتمعات الحديثة.لن يختفي الدين من حياتنا فى الأمد القريب.



سوف يستمر معنا لمدة طويلة تأتي.



و ......





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