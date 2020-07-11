العراق.. استهداف رتل أميركي على طريق الديوانية-السماوة (فيديو)

2020/07/11 | 23:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلام عراقية انباء عن استهداف رتل أميركي يضم ناقلات على الطريق السريع الرابط بين الديوانية والسماوة....

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