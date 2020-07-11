الاعلام الأمني: استشهاد3 مقاتلين واصابة7 آخرين بإنفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2020/07/11 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح سبعة آخرين نتيجة إنفجار عبوتين ناسفتين.

وأوضحت الخلية في بيان، ان انفجار العبوة الأولى على رتل للواء السادس عشر بالحشد الشعبي غربي بحيرة حمرين، اسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح خمسة آخرين وتضرر عجلتين، فيما أدى انفجار العبوة الثانية على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، الى إصابة مقاتلين اثنين، وتضرر عجلة واحدة في منطقة “إمام شيخ بابا” ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

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