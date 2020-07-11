2020/07/11 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة أميركية قراراً يلزم إيران بدفع تعويضات بقيمة ثمانمئة وتسعة وسبعين مليون دولار للضحايا الذين سقطوا في تفجير استهدف القوات الأميركية عام ألف وتسمعمئة وستة وتسعين بمدينة الخبر السعودية.

ووقع التفجير قبل أربعة وعشرين عاماً وقتل فيه تسعة عشر أميركياً وجرح أكثر من ثلاثمئة آخرين، وحمَّل القرار طهران مسؤولية التفجير الذي أدّى إلى مقتل وجرح مئات من أفراد القوات الجوية الأمريكية.

وأشارت القاضي بيريل هويل، إلى أدلّة سابقة في قرارها الذي عدت فيه أن إيران ساعدت حزب الله في تنفيذ هجوم عنيف ومروّع أدّى إلى مقتل تسعة عشر شخصاً وجرح المئات.

وأمرت القاضي، في حكمها بدفع تعويضات إلى أربعة عشر من الجنود الأميركيين الذين أصيبوا في الهجوم، فضلا عن واحد وعشرين من أفراد أسرهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة أميركية تلزم إيران بدفع تعويضات بقيمة 879 مليون دولار لضحايا عام1996) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة أميركية تلزم إيران بدفع تعويضات بقيمة 879 مليون دولار لضحايا عام1996) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).