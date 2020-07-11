فيدال يقود برشلونة لفوز صعب على بلد الوليد في الليغا

2020/07/11 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل برشلونة مطاردة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه بلد الوليد 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

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