السليمانية.. مئات المتعافين من كورونا يتبرعون ببلازما الدم

2020/07/11 | 23:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم السبت، تبرع مئات المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم لمساعدة آخرين في رحلة التعافي من الوباء.

وكتب المتحدث باسم المديرية ياد النقشبندي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا، تابعته وكالة شفق نيوز، ان عدد الاشخاص الذين تبرعوا ببلازما دمائهم بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد في السليمانية وصل الى 400 متبرع.

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