النقل تصدر توجيهات للراغبين بالسفر الى إيران

2020/07/11 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، مجموعة من التوجيهات للراغبين بالسفر الى إيران.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يسمح بدخول المسافرين الذين يحملون عقود زواج من نساء ايرانيات شرط ان يكون العقد مصدق من قبل الجهات المعنية، كما يسمح بدخول المصابين بالأمراض المستعصية الذين يحملون تقارير طبية تثبت ذلك مع فيزا دخول".

واضافت: "يسمح بدخول كافة الجرحى للقوات الامنية الثلاث (داخلية/دفاع/الحشد الشعبي)، ويسمح بدخول المسافرين الحاصلين على تأشيرة دخول لأغراض تجارية".

ونوهت الى أنه "الجميع سيخضعون للفحوصات التي تثبت عدم اصابتهم بفايروس كورونا".

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بغداد اليوم ـ كركوك

اصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم السبت، توجيهات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة.

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت امانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، وصول طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا.

وقال المتحدث باسم الامانة، حيدر مجيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "هبطت في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، طائرة مساعدات طبية قادم

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أصدرت خلية الازمة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، حزمة جديدة من القرارات للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر تحويل الحظر الشامل للتجوال إلى جزئي داخل حدود المحافظة، والسماح بالحر

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