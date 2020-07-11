خلية ازمة كركوك تصدر توجيهات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/07/11 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

اصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم السبت، توجيهات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت استئناف الدوام لدوائر الدولة كافة بنسبه ٢٥٪ من الساعة ٨ صباحا الى الساعة ١ بعد الظهر، عدا ايام الخميس والجمعة والسبت سيكون هنالك تطبيق لحظر شامل وعام للتجوال وبشكل مشدد".

واضافت: "كم تقرر استمرار فرض حظر التجوال من قبل قيادة العمليات في عموم المحافظة وبشدة من الساعة السابعة مساءا ولغايه الساعة الخامسة صباحا من كل يوم مع فرض الحظر الشامل العام والمشدد للايام المحددة اعلاه على مدار 24 ساعة".

وتابعت: "غلق مداخل المحافظة وعدم السماح بدخول وخروج المحافظة الا الموفدين بأمر رسمي وبشكل واضح ودقيق مع تسهيل دخول المواد الطبية والغذائية مع عدم وجود اي استثناء ولاي سبب بعد الساعة السابعة مساء".

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