العتبة الحسينية تنشئ 13 مركزا للشفاء لمصابي كورونا بمختلف المحافظات

2020/07/11 | 23:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكدت العتبة الحسينية المقدسة انشاء ١٣ مركزا للشفاء مخصصة لمصابي كورونا في مختلف المحافظات.وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة حسين رضا، أن “١١ مركزا للشفاء عملت على انشائها كوادرنا الهندسية ٤ منها سلمت الى دوائر الصحة في كربلاء والنجف و الكرخ والرصافة في العاصمة، والعمل متواصل الآن في ٧ مراكز جديدة واحد في البصرة بسعة ١٥٠ سريرا ونسبة انجازه بلغت ٧٥ بالمئة، وآخر في ميسان بسعة ٨٠ سريرا ونسبة انجازه ٩٥ بالمئة، وواحد في واسط بسعة ١٠٠ سريرا ونسبة انجازه ١٠٠ بالمئة، وفي ذي قار بسعة ١٠٠ سريرا ونسبة انجازه ١٠٠بالمئة، وفي ديالى بسعة ٧٥ سريرا ونسبة انجازه ٩٠ بالمئة، وفي الديوانية بسعة ٧٥ سريرا نسبة انجازه ٧٥ بالمئة، وفي بغداد داخل مستشفى الكندي مركز بسعة ١٢٥ سريرا نسبة انجازه ١٥ بالمئة”.وأضاف رضا أن “مركز الشفاء رقم ١٢ في طور إعداد التصاميم وتهيئة الأرض في محافظة كركوك، والمركز رقم ١٣ في بغداد جاري التنسيق مع دائرة الصحة لاختيار المكان المناسب”.واشار الى ان “٤ مراكز سيتم افتتاحها في غضون اسبوع وهي مراكز واسط وذي قار وميسان وديالى”، مؤكدا ان المواصفات التي تنشئها العتبة الحسينية مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .وأوضح رضا ان “المراكز تراعي تهئية الضغط السالب بخصوص التهوية والتبريد، والتصاميم فيها لمسات معمارية لتخفيف الضغط النفسي على المرضى، بالاضافة الى منظومة الاوكسجين في المراكز بحيث لا حاجة الى القناني داخل المركز والتغذية تصبح عن طريق الانابيب”.

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