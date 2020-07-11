توجيهات بالتجهيز الفوري لليرموك والكاظمية لتغطية احتياجاتهما من سائل الاوكسجين الطبي

2020/07/11 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه وزير الصناعة والمعادن، اليوم السبت، بالتجهيز الفوري لمستشفيي اليرموك والكاظمية لتغطية احتياجاتهما من سائل الاوكسجين الطبي.وقال بيان للوزارة انه "بناءا على الاتصال الهاتفي بين وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ووزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي حول تجهيز المستشفيات بالاوكسجين الطبي، تم توجيه إلى مصنع بغداد للغازات الطبية لمتابعة عملية التجهيز الفوري لكل من مستشفى اليرموك ومستشفى الكاظمية لتغطية احتياجاتهما وسد النقص الحاصل بمادة الاوكسجين في هاتين المستشفيين".وأثنى "الوزير خلال جولة أجراها في المصنع على الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المصنع والعاملون فيه رغم الظروف الصحية والجوية الصعبة لمساندة المؤسسات الصحية والجيش الابيض في مهمتها الإنسانية والوطنية تجاه أبناء البلد"، مؤكدا أن "وزارة الصناعة والمعادن من الوزارات السباقة والتي حرصت دائما على دعم القطاع الصحي بمختلف المواد والمستلزمات الطبية والوقائية وأنها ماضية بجهودها وتسخير إمكانيات شركاتها من أجل دعم الحكومة في تخطي أزمة الوباء".وأكد "التزام الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير شركاتها ومصانعها ومنها مصنع بغداد للغازات الطبية لجعلها مؤسسات وصروح صناعية منتجة وفعالة ولها الدور الكبير والايجابي في تدعيم العملية التنموية والصناعية في البلاد".

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