برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد بفوز صعب

2020/07/11 | 23:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مرر ليونيل ميسي الكرة الحاسمة رقم 20 في الموسم ليقود برشلونة للفوز 1-صفر خارج أرضه على ريال بلد الوليد ويواصل ملاحقة ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وسجل التشيلي أرتورو فيدال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعدما أطلق تسديدة منخفضة من داخل المنطقة بعد تمريرة ميسي الذي أرسل 20 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم إلى جانب تسجيل 22 هدفا.

لكن برشلونة فشل في استغلال التقدم المبكر واضطر إلى التراجع في الشوط الثاني بينما اقترب بلد الوليد من إدراك التعادل في مناسبتين لولا تألق الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وأصبح رصيد برشلونة صاحب المركز الثاني 79 نقطة من 36 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر الذي سيستعيد فارق النقاط الأربع إذا فاز على غرناطة يوم الاثنين.

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