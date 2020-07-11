الفتح يقدم طلبا للحكومة العراقية بشأن اغتيال الشهيد المهندس

2020/07/11 | 23:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح العراقي، السبت، الحكومة الى الإسراع بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا الشهيد ابو مهدي الم...

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