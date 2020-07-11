وزير الصناعة يوجه بتجهيز مستشفيي اليرموك والكاظمية بالاوكسجين الطبي

2020/07/11 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، اليوم السبت، بتجهيز مستشفيي اليرموك والكاظمية بالاوكسجين الطبي.

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