الكهرباء تعلن تقليل ساعات التجهيز في الأيام المقبلة

2020/07/11 | 23:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، حدوث نقص في ساعات التجهيز بالطاقة في الأيام المقبلة، بعد خروج وحدتين إنتاجيتين عن العمل، في محطة العمارة، بمحافظة ميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن زيادة ساعات التجهيز تحتاج إلى خطوات "فعلية"، تتمثل بالصيانة الدورية، وفك التجاوزات عن الشبكة، ومعالجة العشوائيات، ووضع خطة وقودية.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت، في وقت سابق، تجهيز خطة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف.

وأشار موسى إلى خروج وحدتين إنتاجيتين عن العمل في محطة العمارة بسبب توقف إمدادات الوقود الغازي من خلال حقل الحلفاية، موضحاً أن هذه المحطة ستتوقف بالكامل خلال الأيام المقبلة، وأن ساعات التجهيز ستتأثر بشكل كبير بسبب عدم وجود خطة وقودية.

وزارة الكهرباء العراقية ترى أن قلة التخصيصات المالية تؤخر تنفيذ الكثير من المشاريع، حسب قولها.

موسى دعا إلى تأهيل حقول وشبكة أنابيب الغاز الواصلة إلى المحطات الكهربائية، مبيناً أن معالجة مشكلة الكهرباء تحتاج إلى اطلاق الموازنات والسلف وقروض الطوارئ.

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