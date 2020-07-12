مصر.. تراجع جديد بوفيات وإصابات كورونا

2020/07/12 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة.

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