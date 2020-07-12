2020/07/12 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحد.. اجواء شديدة الحرارة وضيف غائب يزور هذه الرقعة من البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحد.. اجواء شديدة الحرارة وضيف غائب يزور هذه الرقعة من البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحد.. اجواء شديدة الحرارة وضيف غائب يزور هذه الرقعة من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).