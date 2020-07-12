العراق.. وصول طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا

2020/07/12 | 00:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت امانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، وصول طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا.وقال المتحدث باسم الامانة، حيدر مجيد في بيان تلقته وكالة اين ، إنه "هبطت في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا، على متنها أطنان من عدد الوقاية والمعدات الطبية".واضاف أن "وزارة الصحة، ستقوم بتسليم المواد إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بحسب الأولوية، لمواجهة جائحة كورونا".ولفت الى أن "المساعدات الطبية الخارجية التي تسلمها العراق، تتمثل بثلاث شحنات من جمهورية الصين الشعبية، وتلتها شحنة واحدة من الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وتركيا".

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