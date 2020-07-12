2020/07/12 | 00:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تقدم التشيلي أرترور فيدال، نجم وسط برشلونة، بالهدف الأول للفريق الكتالوني في شباك بلد الوليد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 36 للدوري الإسباني.وجاء الهدف من صناعة الأسطورة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ليسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الذهبية.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يسجل أكثر من 20 هدفا، ويصنع أكثر من 20 هدفا في نفس الموسم.ودخل ميسي مباراة اليوم وفي رصيده 22 هدفا، كما قدم 19 تمريرة حاسمة.وأصبح البرغوث، أول لاعب من برشلونة يقدم 20 تمريرة حاسمة في الليجا، منذ تشافي هيرنانديز الذي قدم أيضًا 20 تمريرة حاسمة موسم 2008-2009.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الفوز على بلد الوليد.. ميسي يحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الفوز على بلد الوليد.. ميسي يحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).