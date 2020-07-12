2020/07/12 | 00:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف أعمال البنى التحتية و الأرصفة لمعهد الموانئ بعد توقف إعماره بسبب الحظر الوقائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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