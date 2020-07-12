2020/07/12 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 27 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 29 حالة وفاة أمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تسجل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).