2020/07/12 | 01:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد البزاز لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي هاتفيا : انا بخير وصحتي جيدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 01:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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