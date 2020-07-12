التعادل الايجابي يحسم موقعة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الايطالي

2020/07/12 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، هدف التعادل لفريقه، في شباك أتالانتا بالدوري الإيطالي.

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