الدولة .. العمق الصلب ! - محمد البسفي

2020/07/12 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي "إن رأي أي إنسان في أي قضية لا يمكن أن يكون أفضل من نوع المعلومات التي تُقدم إليه في شأنها.أحجب المعلومات الصحيحة عن أي إنسان أو قدمها إليه مشوهة أو ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف - تُدمر كل جهاز تفكيره - وتُنزل به إلى ما دون مستوى الإنسان" ..



آرثر سالزبورغر - مؤسس صحيفة (نيويورك تايمز)..الدولة وأمنها..يرى الدكتور "علي فرغلي" في مفهوم "الدولة"؛ أنه يحتل مكانة محورية في دراسات السيو ......





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