2020/07/12 | 01:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرفحاويون يتظاهرون للاحتفاظ بازدواج الرواتب.. صور لـ 12 لافتة سترفع قرب الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 01:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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