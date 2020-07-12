البرازيل تسجل 1071 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/12 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البرازيل، تسجيل 39023 إصابة و1071 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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