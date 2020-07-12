آيا صوفيا وطمس التاريخ الإنسانى . - منسى موريس

2020/07/12 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس الحس الإنسانى المشترك والضمير البشرى السليم يرفضان التعدى على حرية الآخرين وطمس هويتهم لكن الوضع يختلف تماماً مع السياسة التركية العثمانية التي تتفاخر وتتباهى بالغزو والإحتلال ومحو كل هوية مخالفة لإيدولوجية العثمانيين و تحويل "كنيسة آيا صوفيا " إلى مسجد هو خير دليل على تطرف ذهنية الفكر العثمانى ، لأن قوة الدول وتقدمها تتمثل في محافظتها ودفاعها عن قيمة الحرية خاصة الحرية الدينية لا بقمعها وبتقييدها ......





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