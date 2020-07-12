2020/07/12 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الأمن الدولي، على دخول مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن يمرر قرار دخول المساعدات إلى سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن يمرر قرار دخول المساعدات إلى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).